Sichere Selbstmedikation durch Apotheken

In einer Welt, in der Selbstständigkeit im Umgang mit Gesundheit immer wichtiger wird, stehen die über 1.400 öffentlichen Apotheken Österreichs als unerschütterliche Pfeiler im Gesundheitssystem. Sie bieten nicht nur eine umfassende Versorgung mit Medikamenten, sondern gewährleisten durch ihre fachliche Beratung auch eine sichere und bewusste Selbstmedikation. Aber was macht die Beratung in der Apotheke so unverzichtbar und wie trägt sie zur Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher bei?