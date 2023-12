Befreiungsversuch misslang: Geisel in Gaza getötet

Ein Bruder des 25 Jahre alten Mannes wurde bei dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober getötet. Der wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernte Kibbuz war Schauplatz eines der schlimmsten Massaker, die Kämpfer der Hamas und ihrer Verbündeten bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober verübten. Allein in Beeri wurden 80 der 1110 Einwohner getötet, viele andere wurden in den Gazastreifen verschleppt, darunter auch Sahar Baruch.