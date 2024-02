Boris Nadeschdin: Eine „Laus“ in Putins Pelz

Putin in der Zwickmühle: Diktatoren bangen nicht um Wahlergebnisse, sondern um die prestigeträchtige Wahlbeteiligung, die aber schwerer zu fälschen ist. Er mag sich gedacht haben, ein kantiger Zählkandidat würde das Volk an die Wahlurnen bringen, aber einen so großen Zulauf kann der Kreml denn doch nicht gebrauchen.