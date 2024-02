„Abgang“ bleibt doch: Oedt hat nun 41-Tore-Sturm

Knapp 100 Transferbewegungen hat es in diesem Winter bei Oberösterreichs Dritt- und Viertligisten gegeben. Der Großteil davon wurde schon frühzeitig erledigt, am letzten Tag blieb’s eher ruhig. Apropos: Mit Weißkirchen verzichtete nur ein Klub in diesem Winter gänzlich auf Neuzugänge. SPG Pregarten rüstete indes (u. a. mit Ex-Steyr-Kicker Tobias Pellegrini) wie Wels II fleißig auf. Vöcklamarkt musste aufgrund privater Probleme von Ivan Jakesevic am Dienstag noch reagieren, holte Teo Jukic (D).