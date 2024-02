„Consti Möstl war jetzt sicher nur der Erste“

Bärnbach schreibt an, Fivers unter Druck

Vor allem für die Bärnbacher geht am vergangenen Samstag eine lange Durststrecke zu Ende. Der Traditionsklub aus der Steiermark feiert im 14. Anlauf den ersten Saisonsieg zu Hause gegen die HSG Graz. Damit deutet das von Spielertrainer Robert Weber betreute Team an, dass mit ihnen noch zu rechnen ist. Eng werden könnte es hingegen für die Fivers, die nach der knappen Niederlage in Krems (34:33) im heutigen Heimspiel gegen Bregenz Handball Punkte benötigen, um nach wie vor von den Top 4 (= Heimrecht in den Play-Offs) träumen wollen.