Nach Brandstiftung: Frau (53) festgenommen

Nachdem es vergangenen Samstag in Wien-Donaustadt zu einem Feuer in einem Mehrparteienhaus gekommen war, befindet sich der 57-Jährige weiterhin in Lebensgefahr. Seine Lebensgefährtin soll zuvor eine Decke angezündet haben. Sie wurde nun wegen Brandstiftung von der Polizei festgenommen.