In dieser Apotheke werden nur Bargetränke kredenzt

In die „Apotheke“ kommt nur, wer läutet. „Weil wir ein ,Speak-easy-Lokal‘ sind. So wurden während der Alkoholprohibition in den USA in den 1920er-Jahren die getarnten Lokale genannt. Um Bier oder hochprozentige Getränke illegal in Hinterzimmern ausschenken zu können, eröffneten Lokalbesitzer Fake-Geschäfte und ließen nur erwünschte Gäste in ihr Lokal hinein“, erklärt Balange.