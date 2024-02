„Nie wieder“ darf nicht nur eine Floskel sein

Aufholbedarf bei kritischer Auseinandersetzung mit Verbrechen an der Volksgruppe der Roma

Mit der Erinnerungslandschaft werden in einer digitalen Karte die Erinnerungsorte und -zeichen der Opfer und Orte des Terrors des NS-Regimes in Österreich dokumentiert, im Burgenland sind 242 Erinnerungszeichen und 99 Biografien abrufbar. „Auch im Hinblick auf die kritische Auseinandersetzung mit den Verbrechen an der Volksgruppe der Roma zeigt sich, dass es noch viel zu tun gibt“, erklärt Herbert Brettl, Netzwerk-Koordinator für das Burgenland. Rund 120 Roma-Siedlungen gab es vor der NS-Zeit im Burgenland, in gerade einmal 26 Gemeinden gibt es aktuell Erinnerungszeichen.