EU-Wahl: Lettische Partei tritt mit Ukrainerin an

Wolotschij, die aus Iwano-Frankiwsk im Westen der Ukraine stammt, ist die Spitzenkandidatin von Dafür! und hat bereits jahrelange Erfahrung in diversen EU-Institutionen in Brüssel sammeln können. „Wir können zusammenarbeiten, um unseren Kindern eine friedliche und erfolgreiche Zukunft zu sichern“, sagte Wolotschij am Montag bei der Präsentation der Kandidatenliste am Montag.