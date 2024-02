Fieser Gottschalk-Kommentar: Klum schießt zurück

Diesen fiesen Seitenhieb von Thomas Gottschalk will Heidi Klum nicht so auf sich sitzen lassen! In einem Interview mit dem Radiosender „JAM FM“ plauderte die „GNTM“-Chefin aus dem Nähkästchen - unter anderem über Online-Hate und herablassende Kommentare über ihre Ehe mit dem 16 Jahre jüngeren Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz.