Drei Tote in Bad Vöslau: Identitäten stehen fest

Nach Brand Leichen entdeckt

Entdeckt wurden die Leichen von Feuerwehrleuten, die am Samstagnachmittag aufgrund eines Brandes bzw. wegen Knallgeräuschen alarmiert worden waren. Die Flammen in der Wohnung wurden rasch gelöscht, Spuren des Feuers waren im Innenbereich und am Balkon ersichtlich.