Rätselraten um drei Tote in ausgebrannter Wohnung

Drei Männer sind tot. Sie starben in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Bad Vöslau (NÖ). Alle drei wiesen Schussverletzungen auf. Was sich in den Räumlichkeiten abgespielt hat, ist derzeit noch mysteriös. Klar ist nur eines: Samstagnachmittag erschütterte ein lauter Knall die Stadt, Rauch drang aus einer Wohnung, die Feuerwehr rückte an.