So wirkt sich der Handball-Hype auf Salzburg aus

Siegesserie gebrochen

In der HLA Challenge lief es mit drei Siegen in Serie zuletzt hervorragend. Eine bessere Platzierung als aktuell Platz sechs verhinderten viele knappe Niederlagen zu Saisonbeginn – wie auch am gegen das Linzer Future Team. Die Salzburger fuhren mit einem 28:29 (15:17) heim. Kommenden Samstag steht noch das letzte Spiel im Grunddurchgang an.