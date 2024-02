Dem „Ski-Hulk“ fehlt weiterhin das Rennglück

ÖSV-Skicrosser Mathias Graf muss weiter auf seinen ersten Einzug in ein großes Finale in dieser Saison warten. Beim zweiten Weltcuprennen in Alleghe (It) schaffte es der Dornbirner - der in der Quali auf Rang zwei gefahren - war am Ende mit Rang neun begnügen. Viel besser lief es im Europacup, wo der Oberländer Nici Lussnig für ein Ausrufezeichen sorgte.