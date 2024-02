84 Niederösterreicher gehen heuer auf die Walz

Fremde Welt kennenlernen

Stefan Lienbacher ist Mechatroniker im dritten Lehrjahr bei der Voest in Böhlerwerk im Mostviertel. Er wird den Sommer in Skandinavien verbringen, genauer gesagt in Malmö: „Ich bin auch schon auf die Arbeitsverhältnisse im dortigen Partnerbetrieb gespannt und hoffe, wertvolle Erfahrungen zu sammeln.“