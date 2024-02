Lustig, das Finale

Nachdem der charmante wie redegewandte „Graf“ Lustig in Paris sein Unwesen getrieben und in Chicago Al Capone übers Ohr gehauen hatte, stand ihm Größeres im Sinn. Gemeinsam mit einem Apotheker namens William Watts stellte er Druckstöcke zur Fälschung von Banknoten her. Die Sache lief vorzüglich, bis im Jahr 1934 der Secret Service eine Task Force einsetzte, die die Herkunft der gefälschten Dollarscheine untersuchen sollte. Der „Graf“ wurde verhaftet, zog fast noch einmal den Kopf aus der Schlinge, wäre in seiner Westentasche nicht ein Schlüssel gefunden worden, der zu einem Schließfach am Times Square passte, wo dann just 51.000 Dollar-Blüten und dummerweise auch die Druckstöcke gefunden wurden.