Sozialhilfeempfänger machte auf dicke Hose

„Meine Weste ist rein“, behauptet der 20-jährige Untersuchungshäftling. Das sieht Richterin Sabrina Tagwercher anders. „Nein, Sie irren. In Deutschland wurden sie vergangenen Sommer wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe verurteilt.“ Der Angeklagte nimmt die Tatsache grinsend hin. Ebenso gelassen reagiert er auf die von Staatsanwalt Simon Mathis erhobenen Vorwürfe in der aktuellen Sache. „Im Zeitraum Februar bis August letzten Jahres hatte der Beschuldigte eine ganze Litanei an Delikten begangen. Darunter schweren gewerbsmäßigen Betrug, Veruntreuung, Urkundenfälschung, falsche Beweisaussage und Diebstahl“, klärt er den Schöffensenat auf.