Immer mehr Menschen werden älter als 100 Jahre

Es ist nur wenigen Menschen vorbehalten, über 100 Jahre alt zu werden, und dennoch erreichen immer mehr diese magische Marke. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl jener, die 100 oder sogar mehr Jahre alt werden, in Oberösterreich mehr als verdreifacht. Waren es 2003 noch 84 Personen, so zählte die Statistik Austria im vorigen Jahr schon 265 Personen, die älter als 100 waren. Nur in Wien (400) und Niederösterreich (277) gab es mehr. Wenig überraschend ist, dass es vor allem Frauen (229) sind, die solch ein hohes Alter erreichen. Nur 36 Männer waren 2023 älter als 100. 2024 und wird die Zahl wohl weiter ansteigen, denn 193 Personen waren 2023 schon 99 Jahre alt, 13.124 Menschen waren zwischen 90 und 99.