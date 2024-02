„Wahlkampf wird so oder so schmutzig“

Aber was spricht überhaupt für vorverlegte Nationalratswahlen? „Zu glauben, dass der Wahlkampf nicht schmutzig wird, ist ohnehin illusorisch. Der wird so oder so schmutzig,“ prophezeit der „Krone“-Innenpolitik-Journalist im Gespräch mit krone.tv-Moderatorin Jana Pasching, auf die Frage, ob vorverlegte Wahlen nicht auch eine Konfrontationsangst der ÖVP suggerieren würden. Innerhalb der ÖVP erhoffe man sich dadurch nach der Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer bessere Chancen als im Herbst.