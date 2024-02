Ein Alleingang mit peinlichen Folgen

Ellensohn übernimmt - zumindest bis Sonntag

Pätzold trainierte jedenfalls nur dreimal mit der Mannschaft, ehe sich am Donnerstagvormittag die Anzeichen verdichteten, dass auch sein Abschied schon wieder bevorsteht. Was Domig dann in einer von ihm unterzeichneten Pressemeldung bestätigte, weil „zahlreiche Zusagen eines privaten Investors wider Erwarten nicht eingehalten werden“, wie es in dem Schreiben heißt. Statt Pätzold soll nun Co-Trainer Roman Ellensohn vorerst in die erste Reihe rücken. Zumindest bis Sonntag, eine längere Vereinbarung existierte am Donnerstag aber noch nicht.