Mutige junge Tiroler: Rekord bei neuen Firmen

Ein neues Gesicht an der Spitze hat die Junge Wirtschaft (JW) Tirol. Nach zwei Amtsperioden übergab Dominik Jenewein das Zepter an Patrick Schwarz. Der 34-Jährige aus Landeck übernahm vor 13 Jahren die Catering-Firma von seinem Vater. Das Unternehmen zählt elf Standorte mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Am Donnerstag stellte der neue Vorsitzende sowohl seine Ziele als auch die Zahlen rund um die Firmenneugründungen im Vorjahr vor.