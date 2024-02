Hersteller: So kann das Impfen besser gelingen

Influenza: WHO wünscht sich 75% Durchimpfungsrate bei Über-65-Jährigen

Bei der Influenza ist das Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO eine Impfrate von mindestens 75 Prozent bei Personen über 65 Jahren. In Österreich waren es 2021 in dieser Altersgruppe 18,3 Prozent, berichtete ÖVIH-Generalsekretär Christoph Jandl.