Ukraine-Spenden sollten in eigener Tasche landen

Mit der utopischen Summe von 900.000 Euro hätte sie sowieso nicht gerechnet. „Ich bin nie davon ausgegangen, dass ich so einen hohen Betrag erhalte“, gesteht die Hausfrau - die keinen Cent an Spenden erhielt - vor der Richterin in Wien. Die in ihrer Urteilsbegründung dazu sagt: „Es reicht, dass Sie es ernstlich für möglich gehalten haben.“ - 18 Monate bedingte Haft wegen versuchten schweren Betrugs.