Jastremska verweigert Handschlag ++ Potapowa siegt

Titelverteidigerin Anastasia Potapowa hat beim WTA500-Turnier in Linz ihre erste Hürde gemeistert! Die als Nummer 5 gesetzte Russin besiegte die Italienerin Sara Errani mit 6:4, 6:3. Im Achtelfinale trifft sie mit Elisabetta Cocciaretto auf eine Landsfrau Erranis. Mit mehr Mühe kam die Sensations-Halbfinalistin der Australian Open in die zweite Runde: Dajana Jastremska rang im ukrainisch-russischen Duell Erika Andrejewa mit 7:6(4), 3:6, 6:2 nieder. Jastremska hielt sich auch in Linz an ihre übliche Vorgangsweise: Sie verweigerte ihrer russischen Gegnerin am Ende den Handschlag ...