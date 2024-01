Wie Lisa mit 19 ihre Krebserkrankung überlebte

Im Maturajahr an Leukämie erkrankt

10.000 Oberösterreicher bekommen jedes Jahr eine Tumor-Diagnose. Eine von ihnen ist Lisa Reitbauer (26) aus Haidershofen, die einen langen Weg hinter sich hat: „Ich bin im Alter von 19, in meinem Maturajahr, an Leukämie erkrankt. Mein Leben wurde auf Pause gedrückt.“ Drei Monate lang war Lisa durchgehend im Spital der Elisabethinen in Linz. Gerettet hat sie die Stammzellen-Spende ihres Papas - und ihre positiven Gedanken, die sie durch ihre Behandlungen getragen haben.