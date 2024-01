Besser als Flick! Aber „vielleicht auch naiv“

Zuerst die Fakten. Stephan Helm holte als Trainer bei St. Pölten in seinen knapp zweieinhalb Jahren in 69 Spielen 34 Siege, 11 Remis und verlor 24-mal. Rechnet man die Zeit bei St. Gallen II (14 Spiele) davor dazu, ergibt sich ein Punkteschnitt von 1,73 pro Spiel. Und damit wäre Helm sogar „besser“ als ein gewisser Hansi Flick beim deutschen Nationalteam (ein Schnitt von 1,72 in 25 Spielen). Zugegeben, ein weit hergeholter Vergleich. Der aber die Qualität und Arbeit des Pamhageners unterstreicht.