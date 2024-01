Rif darf kein FKK-Treff sein - aber was sonst?

Doch wie sollen sich die Stadtteile Rif und Rehhof in den kommenden Jahren entwickeln? Was soll sich ändern? Was verbessern? Das alles will man von den Bewohnern wissen. Am Donnerstag und Freitag können Interessierte ihre Ideen im Rifer Gemeindezentrum anbringen. „Alle Vorschläge sind willkommen“, sagt Sarah Untner. Sie organisiert mit ihrer Agentur „raumsinn“ die Befragung. Ortsplaner Christian Salmhofer steht den Bewohnern Rede und Antwort. Im Vorfeld gab es auch ausgefallene Wünsche. So äußerten einige Bewohner die Forderung nach einem Radfahr-Verbot am beliebten Treppelweg am Salzachufer.