Papst stimmt in Chor der Sinner-Gratulanten ein

Auch Papst Franziskus hat nach dem Triumph von Jannik Sinner bei den Australian-Tennis-Open am Sonntag in den Chor der Gratulanten eingestimmt. „Wir gratulieren den Italienern, weil sie gestern in Australien gewonnen haben“, sagte der 87-Jährige am Montag während einer Audienz für einen Tennisverein aus Barcelona.