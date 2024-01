Sinja Kraus kennt ihre Auftaktgegnerin in Linz

Sinja Kraus, die in letzter Minute noch eine Wildcard für das WTA500-Turnier in Linz erhalten hatte, hat bei der Auslosung am Sonntag zumindest keinen Topstar erwischt. Österreichs einziger Beitrag im Hauptbewerb des mit 922.573 Dollar dotierten Upper Austria Ladies bekommt es zum Auftakt mit der Französin Clara Burel (ab Montag WTA-52.) zu tun.