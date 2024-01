Weißes Rössl geht unter: Neos sehen Land gefordert

Wie berichtet, droht dem mehr als 500 Jahre alte Gasthaus Weißes Rössl an der Brennerstraße in Gries nach einem Brand im Mai des Vorjahres der Untergang. Das Dach des denkmalgeschützten Gebäudes wurde zerstört, jetzt können Regen und Schnee ungehindert eindringen. Bezirksbehörde und Denkmalamt streiten über geeignete Schutzmaßnahmen. Ein Gutachter ist jetzt am Zug.