Schulverweigerer sind Dauergäste bei Gericht

Die Zahl der Verfahren und Beschwerden zu Schulpflichtverletzungen ist in einigen Bundesländern explodiert. Auch in Tirol! 2020 gab es hier eine Beschwerde, im Vorjahr mehr als 130. Was ist da los? Und was bedeutet das für betroffene Kinder? Das Beispiel Tirol zeigt die Misere für Gesetzgeber und Justiz auf.