Schwerpunkt und Unfälle: 21 Alkolenker erwischt

Fahrerflucht nach Unfall

In den frühen Morgenstunden krachte ein zunächst unbekannter Lenker in eine Straßenverkehrseinrichtung am Ferlacher Hauptplatz und fuhr einfach weiter. „Er wurde jedoch von einer Zeugin beobachtet. Aufgrund des Kennzeichens konnte der 55-jährige Ferlacher rasch ausgeforscht werden“, berichtet die Polizei, die bei der Adresse nicht nur das beschädigte Fahrzeug, sondern auch den Lenker antrafen. „Er gab an, vom Unfall nichts mitbekommen zu haben“, so die Polizei. „Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.“