Räuber schlugen im Schutz der Dunkelheit zu

Einbrecher schlugen Fenster ein

Ebenfalls am Freitag verschafften sich Täter Zugang zu einem Wohnhaus in Villach. „Zwischen 14.30 und 19.30 Uhr schlugen sie ein Fenster ein“, so die Polizei. „Im Wohnhaus stahlen die Täter Bargeldbestände sowie diverse Schmuckstücke.“ Dem 71-jährigen Bewohner des Hauses entstand so ein Schaden im vierstelligen Bereich. Auch hier laufen die Ermittlungen noch.