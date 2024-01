Das erwartet Sie bei Seven Painting

Picasso, Michelangelo und Co. sind zu Gast in Wien. Auch wenn diese großartigen Künstler bereits verstorben sind, lässt das Team von Seven Paintings zusammen mit den Flemings Hotels diese wieder auferstehen. In einer knapp zweistündigen interaktiven und kunterbunten Show verzaubert das Küchenteam des Flemings Hotels mit einem kunstvoll gestalteten 7-Gänge-Menü, auf Wunsch auch vegetarisch und als Kindermenü.