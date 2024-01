SUVs in Vorarlberg so beliebt wie noch nie

In Sachen Mobilität scheint Vorarlberg ein Land der Extreme zu sein: Einerseits ist der Anteil an E-Autos so hoch wie in keinem anderen Bundesland, anderseits sind große, umweltschädliche Geländewagen so bliebt wie noch nie zuvor. Laut einer Auswertung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) sind im Vorjahr im Ländle 4798 SUV und Geländewagen neu zugelassen worden, das sind 44,8 Prozent des Gesamtmarktes.