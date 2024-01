Verdächtiger gestand seiner Lebensgefährtin Mord

„Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des schrecklichen Geschehens, zum möglichen Tatmotiv und zu den genauen Hintergründen der Tat laufen weiter auf Hochtouren. Momentan steht die Spuren- und Beweissicherung am Tatort durch Beamte der Kriminalpolizei Koblenz im Vordergrund, um den Tatablauf möglichst genau rekonstruieren zu können“, teilte die Polizei Koblenz am späten Donnerstagnachmittag in einer Aussendung mit. Derzeit gebe es keine Hinweise, dass weitere Personen an der Tat beteiligt gewesen seien.



Hier sehen Sie einen Tweet der Polizei Koblenz.