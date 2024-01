„Psychologisches Angebot deckt Bedarf nicht ab“

Bildungsdirektion verweist auf mobile Fachleute

Wie gestern berichtet, stellte die Stadt Salzburg ein Projekt ein, das Kinder an sechs Mittelschulen betrifft. Die Bildungsdirektion sieht im Gespräch mit der „Krone“ keinen Nachteil in dem „Aus“ des Stadt-Projekts. Seitens der Behörde gäbe es 22 Schulpsychologen im Bundesland. Die mobilen Kräfte stünden allen Schulen zur Verfügung, so Birgit Heinrich von der Bildungsdirektion.