Simmerings Bezirkshauptplatz wird neugestaltet

Auch an anderer Stelle in Simmering bleibt kein Stein auf dem anderen. Denn für das Stadtentwicklungsgebiet Kaiserebersdorf wird es jetzt ernst. Hier will die Stadt in den kommenden Jahren neuen Wohnraum erschließen. Dazu findet am 1. Februar von 18 bis 20 Uhr in der „SiMM Sity“ eine Bürgerversammlung statt.