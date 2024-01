„Israelis haben uns aus unserer Heimat vertrieben“

Österreich hat sich als Vermittler in Krisenregionen disqualifiziert

Gemeinsam mit 13 anderen Staaten, darunter Israel, hat Österreich in der UN-Vollversammlung Ende Oktober 2023 gegen eine Resolution zur Verbesserung der humanitären Situation und für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gestimmt. „Eine Resolution, die nicht einmal in der Lage ist, die Terrororganisation Hamas beim Namen zu nennen, kann von Österreich nicht unterstützt werden“, hieß es in einer Stellungnahme. Dazu sagt Abdel Shafi: „Mit dieser einseitigen Position hat sich Österreich disqualifiziert als Vermittler in solchen Krisenregionen.“