„Darum läuft die Abfahrt besser als der Super-G“

„Da fällt es mir leichter mehr Risiko zu nehmen“

Allerdings zeigte die Head-Pilotin in den bisherigen Rennen, dass es auch auf den ganz langen Latten gut läuft. „Dadurch, dass wir in der Abfahrt davor die Trainings fahren, fällt es mir in dieser Disziplin derzeit in den Rennen leichter, mich ans Limit heranzutasten, mehr Risiko zu nehmen“, erklärt „Mitsch“, die in Val d’Isere und Zauchensee als 23. gut punkten konnte.