Nicole Beutler: „Der Tod lebt in Wien gut“

Erich "Rickerl" Bohacek, ist Musiker, verbringt seine Zeit am liebsten in Wiens Beisl und kämpft mit Gelegenheitsjobs, um sein Leben zu finanzieren. Sein Sohn Dominik ist auch in den unpassendsten Momenten immer mit dabei und erlebt sein chaotisches Boheme-Leben hautnah. Als Rickerl Gefahr läuft, seinen Kleinen zu verlieren, erkennt er, dass er sich nicht länger vor sich selbst verstecken kann… krone.tv-Reporterin Annie Müller Martínez sprach bei der Premiere im Wiener Gartenbaukino mit den Hauptdarstellern und dem renommierte, österreichischen Regisseur Adrian Goiginger.