Prozess um Sex-Übergriff unter Heiligendenkmal

Bier, Jägermeister, Berliner Luft und so weiter - es gibt wenig, was der 41-Jährige am Abend des 5. August letzten Jahres nicht getrunken hat. Der Feierabendumtrunk endete schließlich beim Würstelstand bei der Wiener U-Bahn-Station Pilgramgasse. Und mit einer neuen weiblichen Bekanntschaft.