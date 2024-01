Lorenz Büffel ist der Après-Ski-König der Alpen

Wer am „härtesten“ feiert

Im Februar geht es für ihn und seine Familie richtig zu, da hat der Sänger nämlich 29 Auftritte an 29 Tagen und ist jeden Tag woanders live zu sehen. Angefangen in der Schweiz im Ferienort Arosa, bis ins Zillertal in Tirol - es ist einiges dabei. Auf die Frage, welches Land denn am besten Party macht und wo es die meisten Fans gibt, meinte der Niederösterreicher: „Ganz klar, Österreich, die gehen da richtig ab, da ist alles dabei. Von Schweizern und Holländern, bis hin zu Deutschen, also internationaler und lustiger geht's ja wirklich nicht“.