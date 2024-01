Kleine Brandteigkrapferl mit Vanillecreme

Zu dem Teig noch drei Eier hinzufügen und so lange rühren, bis eine homogene Masse entsteht. Den Brandteig in einen Spritzsack füllen und mit viel Abstand auf ein Backpapier spritzen. „Der Abstand ist wichtig, denn die Brandteigkrapferl gehen ziemlich auf“, so Vogler. Bevor die süßen Krapfen in den vorgeheizten Ofen (180 Grad) kommen, werden sie noch mit Ei bestrichen.