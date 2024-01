Lokale, über die man spricht: MAKA RAMEN

Tatsächlich aber liegt das MAKA RAMEN in einem versteckten Winkel des 7. Bezirks von Wien. Die Karte ist klein, sie umfasst vier Varianten von Ramen, jenem deftigen japanischen Suppentopf, der in der Regel eine ganze Mahlzeit ersetzt. Dazu kommen einige ebenfalls mehr oder weniger japanisch inspirierte Vorspeisen, unter denen die Steamed Prawn Balls (10,50 €) hervorstechen - kleine Garnelenbällchen mit Sesam und Jungzwiebeln. Originell ist die Idee, dünne Zitronenscheiben in Tempurateig zu frittieren und sie mit ebenfalls frittiertem Kürbis zu kombinieren (8,90 €). Gegrillte Mini-Maiskolben (9,90 €) werden mit Barbecue-Sauce und Stracciatella (!) serviert.