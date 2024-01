Voriges Jahr wurden 3780 Flüchtlinge aufgegriffen

Es ist erstaunlich ruhig geworden in der letzten Zeit im Schlepperunwesen in Oberösterreich. Doch im Vorjahr gab es durch unser Bundesland eine rege Schleusertätigkeit in Richtung Deutschland. Das zeigt nun die Antwort von Innenminister Gerhard Karner auf eine Parlamentarische Anfrage von FPÖ-Mandatar Hermann Brückl. Demnach wurden im vergangen Jahr (mit Stichtag 20. November) 3780 Migranten in Oberösterreich aufgegriffen. Das war schon deutlich mehr als im ganzen Jahr 2022, wo es 3465 Menschen waren, die auf dem Weg nach Deutschland am illegalem Grenzübertritt gehindert wurden.