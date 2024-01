Ski-Hoffnung fällt für den Rest der Saison aus

Bange Stunden liegen hinter Lisa Grill! Nach einem Sturz im Abfahrtstraining hatte sich die 23-Jährige im Netz verfangen und sich dabei eine Verletzung am Knie zugezogen. So ging es noch am Sonntag nach Graz ins Sanatorium. Viele rechneten mit dem schlimmsten - einem Kreuzbandriss samt monatelanger Zwangspause. Zumal die Allrounderin erst vor Kurzem ihr Comeback nach über 1000 Tagen gegeben hatte. Fast drei Jahre musste sie wegen eines komplizierten Schienbeinbruchs aussetzen...