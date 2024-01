Cora Schumacher hat das Dschungelcamp verlassen!

Sie nahm 2015 an „Let‘s Dance“ teil, 2018 folgte die Teilnahme an „Promi Big Brother“. Im Jahre 2020 war sie die namensgebende Protagonistin Dating-Reality-Show „Coras House of Love“. Im Genre Reality fühlt sie sich so wohl, dass sie 2022 an „Club der guten Laune“ teilnahm, wo sie den dritten Platz belegte. Im Bereich Social Media konnte sie sich eine Followerschaft von über 226.000 Followern aufbauen.