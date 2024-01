Wenn ein Erpel auf dem Millstätter See pfeift

Zwei weitere Raritäten

Auch drei weit „angereiste“ Samtenten und ein Schwarzhalstaucher wurden gesichtet. Die Samtenten sind Meerenten in der Familie der Entenvögel, die sowohl in Eurasien als auch in Nordamerika vorkommen. Die drei Samtenten vom Millstätter See präsentierten sich im Schlichtkleid, im Prachtkleid ist zum Beispiel die männliche Samtente schwarz und ähnelt dann der Trauerente.