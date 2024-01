Todesdrama im Gemeindebau: Sechs Kinder ohne Vater

„Schon seit einer Woche war mein Mann wie verändert. Er klagte über hämmernde Kopfschmerzen und konnte nicht schlafen“, so Susanne B. über den schicksalhaften Gesundheitszustand ihres Ehemanns Karl-Heinz in den Tagen vor dem Todessturz. Sie habe ihn immer wieder gebeten, doch einen Arzt aufzusuchen oder in ein Spital zu gehen, aber er wollte nicht. „Es wird schon wieder werden“, meinte der 48-Jährige zuversichtlich. Doch das Gegenteil trat ein.